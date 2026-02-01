Bundi : उपखंड अधिकारी कार्यालय में 2 घंटे धरना, डॉग बाइट पीड़ित छात्रा के लिए न्याय की मांग

उन्होंने आरोप लगाया कि उपखंड अधिकारी द्वारा की गई जांच भी गोलमोल करके जिला प्रशासन को भेज दी गई। इसके विरोध में यह धरना दिया गया है। बाद में उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश और तालेड़ा थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने पहुंचकर धरनार्थियों को आश्वस्त किया। इसके बाद धरनार्थियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर धरना समाप्त किया। इस दौरान ग्रामीण मुकेश गुर्जर, हरिशंकर मीना, हंसराज गुर्जर, बद्री विशाल शर्मा, मुकेश सेन, कुलदीप मीणा, अजय गुर्जर, लोकेश सेन, प्रेम सेन, शुभम पंचोली, मनोज गुर्जर सहित कई ग्रामीण धरने पर मौजूद रहे ।