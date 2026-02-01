माइनर में मिट्टी जमा, अंतिम छोर के किसानों तक पानी नहीं पहुंच रहा

नाचना क्षेत्र के भारेवाला गांव के पास मेहराब खा माइनर द्वितीय में मिट्टी जमा होने से अंतिम छोर के किसानों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों ने बताया कि माइनर के दस आरडी से पैंतालीस आरडी तक मिट्टी जमा होने से पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। किसानों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण माइनर में पूरी मिट्टी नहीं निकाली गई। किसान राजाराम, पतराम, कंवर लाल, बनवारी और मीरन खा ने कहा कि माइनर में पानी छोड़ने से पहले मिट्टी पूरी तरह साफ की जाए। वहीं, कैलाश कनिष्ठ अभियंता, सिंचाई विभाग, नाचना ने बताया कि माइनर में मिट्टी निकाली जा चुकी है। वरीयता के तीन पानी पहले ही छोड़े जा चुके हैं, और सिंचाई के पानी के साथ कुछ मिट्टी भी बह गई है। किसानों की मांग है कि भविष्य में माइनर की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि सभी किसानों तक समय पर पानी पहुंचे और सिंचाई में कोई बाधा न आए।