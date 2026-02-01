मरुस्थल में ‘वज्रघात’, दिखाई दी भारतीय सेना के तोपों की ताकत

अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी क्षेत्र में युद्ध संचालन की रणनीतियों को और अधिक मजबूत बनाना था। इस अभ्यास ने के-9 तोप प्रणाली की विनाशकारी युद्ध क्षमता को एक बार फिर प्रमाणित किया। सेना के अनुसार इसमें हर हाल में उभरने के लिए परिष्कृत टैक्टिक्स, टेक्रीक्स और प्रोसीजर्स पर केंद्रित इस अभ्यास में तोपखाने के इस प्लेटफार्म की गति, सटीकता और मारक क्षमता को प्रौद्योगिकी आधारित लक्ष्य की पहचा और संलग्रता प्रणालियों के साथ प्रभावी रूप से एकीकृत किया गया।