4 दिनों में 75 भेड़ों की मौत, पशुपालन विभाग ने लिए सैम्पल

भेड़ों की अज्ञात कारणों से मौत के बाद मंगलवार को तहसीलदार हजाराराम के नेतृत्व में पटवारी संतोषकंवर ने अजासर व दिधु गांव में पशुपालकों से मुलाकात की। उन्होंने मृत भेड़ों और गड्ढ़े में जमा पानी का जायजा लिया। साथ ही पानी के सैम्पल लेकर जांच के लिए भिजवाए है। टीम ने पशुपालकों को मुआवजे के लिए एसएसओ आइडी से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा है। इसी प्रकार पशुपालन विभाग की ओर से डॉ.राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने भेड़ों का पोस्टमार्टम कर सैम्पल लिए। टीम के अनुसार भेड़ों के लिवर में इंफेक्शन था। इसके अलावा सैम्पल की रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।