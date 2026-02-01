जैसलमेर: दिन और रात के पारे में 2-2 डिग्री की गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 30.5 और न्यूनतम 14.7 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। इसके एक दिन पहले सोमवार को यह क्रमश: 32.5 व 16.6 डिग्री रहा था। वैसे इस बार सर्दी की अवधि काफी कम रही और मौसम अचानक सीधे गर्मी की तरफ मुड़ गया प्रतीत हो रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने दिन के समय गर्म कपड़े पहनना छोड़ दिया है। शाम से रात और अलसुबह अवश्य हल्की शीतलता रहती है। लोग इस दौरान हल्के गर्म कपड़े पहनने को तरजीह दे रहे हैं।