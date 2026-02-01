सो रहे दम्पती पर घर की जलती हुई छत गिरी, दोनों गम्भीर रूप से झुलसे

जानकारी के अनुसार यह घटना हांसुआ गांव की पारुराम की ढाणी में मंगलवार अल-सुबह करीब 6 बजे घटित हुई। हादसे में रामूराम (40) और उसकी पत्नी पेपो देवी (38) गम्भीर रूप से झुलस गए। आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गम्भी अवस्था में जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। घटना के समय घर में पति-पत्नी के अलावा कोई नहीं था। इस आग में घरेलू सामान भी जल गया। बताया जाता है कि आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी सूचना दी है ताकि मौके से साक्ष्य जुटाए जा सकें। सदर थानाधिकारी प्रेमदान रतनू ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।