Rajasthan: जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत 8 न्यायिक अधिकारी एपीओ, हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन

एपीओ किए गए अधिकारियों में जोधपुर महानगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा, विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-1, जोधपुर महानगर की न्यायाधीश मनीषा चौधरी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2, जोधपुर महानगर मनीषा शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला नेहा शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला करुणा शर्मा, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, जोधपुर महानगर प्रवीण चौधरी, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-9, जोधपुर महानगर सीमा सांदू तथा अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर-7, जोधपुर महानगर मनोज जीनगर शामिल हैं।