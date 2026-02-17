Asaram News: आसाराम केस में आज का दिन बेहद अहम, हाईकोर्ट में होगी डे-टू-डे सुनवाई, क्या मिलेगी बड़ी राहत?

सोमवार को न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई शुरू होनी थी। हालांकि, आसाराम के वरिष्ठ अधिवक्ता के परिवार में शोक होने और अन्य सह-आरोपियों के वकीलों द्वारा व्यक्तिगत कारणों से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने उदारता दिखाई। खंडपीठ ने संक्षिप्त मोहलत देते हुए सभी अपीलों को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।