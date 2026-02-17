Sadhvi Prem Baisa : साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को लेकर नया अपडेट, केस की गुत्थी सुलझाने में जुटा विशेष जांच दल

बताया जा रहा है कि पिता विरमनाथ ने अपनी बेटी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद से खाना पीना छोड़ दिया था। जिसकी वजह से सोमवार 16 फरवरी की रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें रात करीब 10 बजे जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। डाक्टरों ने उनकी जांच की। साथ कुछ दवाएं देने के बाद जब हालत में सुधार हुआ तो आधी रात को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया।