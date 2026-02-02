Sadhvi Prem Baisa Case Update : साध्वी प्रेम बाईसा पर नया अपडेट, मोबाइल फोन का पासवर्ड बताने से पिता क्यों कर रहे इनकार?

ऐसी चर्चा है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। पूछताछ के बाद डीसीपी विनीत बंसल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा संभव हो पाएगा और पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है।