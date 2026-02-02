2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa Case Update : साध्वी प्रेम बाईसा पर नया अपडेट, मोबाइल फोन का पासवर्ड बताने से पिता क्यों कर रहे इनकार?

Sadhvi Prem Baisa Case Update : साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में रहस्य गहरा होता जा है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने मोबाइल फोन के पासवर्ड के बारे में पिता से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। जिससे पुलिस संशय में आ गई है। जांच और पूछताछ और गहनता से शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 02, 2026

Sadhvi Prem Baisa Case Update Why is her father refusing to provide her mobile phone password

साध्वी प्रेम बाईसा। फाइल फोटो पत्रिका

Sadhvi Prem Baisa Case Update : साध्वी प्रेम बाईसा का 28 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। जोधपुर पुलिस साध्वी प्रेम बाईसा के पिता सहित 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ में एक बात सभी को खटक रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस 2 आईफोन और एक सैमसंग फोन का पासवर्ड पिता वीरमनाथ से मांग रही है। पर सूत्रों के अनुसार वह इनकार कर रहे हैं।

सच जानने के लिए लोग बेहद उत्सुक

इसके बाद से पुलिस और सतर्क हो गई है। अब जांच और पूछताछ और गहरी हो सकती है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की पड़ताल में जुटी है। ताकि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के राज का खुलासा हो सके। इस मामले का सच जानने के लिए इलाके के लोगों बेहद उत्सुक हैं।

पिता वीरमनाथ व केयरटेकर सुरेश से पूछताछ जारी

साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में डीसीपी, एडीसीपी और एसआईटी टीम प्रमुख छवि शर्मा खुद साध्वी के पिता वीरमनाथ से सवाल-जवाब कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस पिता वीरमनाथ के संग केयरटेकर सुरेश से पूछताछ की जा रही है।

शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं

ऐसी चर्चा है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। पूछताछ के बाद डीसीपी विनीत बंसल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा संभव हो पाएगा और पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

ये भी पढ़ें

Union Budget 2026 : केंद्रीय बजट के 2 बड़े फैसलों से राजस्थान की बल्ले-बल्ले, नए निवेश होंगे, लाखों को मिलेगा रोजगार
जयपुर
Union Budget 2026 Two big decisions Rajasthan boon bringing new investments and creating jobs for millions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 03:07 pm

Published on:

02 Feb 2026 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Sadhvi Prem Baisa Case Update : साध्वी प्रेम बाईसा पर नया अपडेट, मोबाइल फोन का पासवर्ड बताने से पिता क्यों कर रहे इनकार?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sadhvi Prem Baisa: अब FSL रिपोर्ट से खुलेगा साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का राज, पिता सहित इन 3 लोगों के इर्द-गिर्द घूम रही जांच

Sadhvi Prem Baisa
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: ‘तेज चीखने की आई आवाज फिर…’, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर चश्मदीद ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa last message, Jodhpur news, Rajasthan news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा लास्ट मैसेज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

राजस्थान से गुजरने वाली इन 16 जोड़ी ट्रेनों में बढ़ाए कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत, जानें कब तक लागू रहेगी नई व्यवस्था

student death, student death in Jaipur, death by train, death by train in Jaipur, student's death after being hit by train, Jaipur News, Rajasthan News, छात्रा की मौत, जयपुर में छात्रा की मौत, ट्रेन से मौत, जयपुर में ट्रेन से मौत, ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

जोधपुर में मथानिया-सोयला की एक हरी मिर्च की 5000 रुपए कीमत, दूसरे राज्यों में भेजी स्मैक व एमडी ड्रग्स

5000 की एक हरी मिर्च: मथानिया में छिपाया नशे का जहर, पत्रिका फोटो
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: क्या साध्वी प्रेम बाईसा को दाल के जरिए दिया गया जहर ? पीते ही चीखने लगी, हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa suspicious death, murder of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa today news, Sadhvi Prem Baisa breaking news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा मौत, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा ब्रेकिंग न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.