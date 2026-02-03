Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर सस्पेंस बरकरार, इंजेक्शन लगाने वाले कम्पाउंडर का नया खुलासा

गौरतलब है कि 28 जनवरी को सर्दी और गले में तकलीफ की शिकायत के बाद साध्वी प्रेम बाईसा को एक कम्पाउंडर ने दो इंजेक्शन लगाए थे। इसके बाद उनके लिए दाल तैयार की गई। आमतौर पर यह भोजन कर्मचारी सुरेश उनके कक्ष में पहुंचाता था, लेकिन उस दिन साध्वी के पिता विरमनाथ खुद खाना लेकर कमरे में गए। भोजन के कुछ ही समय बाद साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई।