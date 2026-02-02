Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, भाजपा विधायक ने CM भजनलाल का जिक्र कर कही ऐसी बात

वहीं डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल ने जानकारी दी कि घटना के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच टीम हर संभावित एंगल को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। डीसीपी के अनुसार एफएसएल की टीम ने एक बार फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से जुटाए गए अहम साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच और विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा साध्वी के पिता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि जांच से जुड़ा कोई भी सुराग नजरअंदाज न हो।