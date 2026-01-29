Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर सोशल मीडिया में उबाल, हजारों यूजर्स ने उठाए सवाल, यहां देखें

एक अन्य यूजर ने लिखा कि जोधपुर की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मौत के कुछ घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक सुसाइड नोट जैसा पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा था कि मुझे जीते जी न्याय नहीं मिल पाया, शायद मेरे जाने के बाद मुझे न्याय मिल सके। यूजर ने यह भी उल्लेख किया कि कुछ दिन पहले साध्वी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वे एक संत से मिलते हुए दिखाई दे रही थीं। साध्वी ने उस वीडियो को एआई जनरेटेड बताते हुए बदनाम करने की साजिश करार दिया था और अग्नि परीक्षा देने की बात भी कही थी।