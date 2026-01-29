Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर सोशल मीडिया में उबाल, हजारों यूजर्स ने उठाए सवाल, यहां देखें

साध्वी प्रेम बाईसा। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Sadhvi Prem Baisa Death जोधपुर। बोरानाडा थानान्तर्गत पाल गांव स्थित एक आश्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर मैसेज और पोस्ट की बाढ़ आ गई है। यूजर्स साध्वी की मौत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग भी तेज होती जा रही है।
माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि राजस्थान की मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की जोधपुर स्थित आश्रम में इंजेक्शन लगने के बाद अचानक मौत हो गई। उनकी मौत के कुछ घंटों बाद उनके अकाउंट से एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आया, जिसमें अलविदा कहने के साथ न्याय की बात कही गई, जिससे संदेह पैदा हुआ है। वायरल पुराने वीडियो और सोशल मीडिया पर चल रही बहस ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। यूजर ने सवाल उठाया कि क्या यह आत्महत्या थी, मेडिकल लापरवाही थी या फिर कोई और गंभीर मामला।
एक अन्य यूजर ने लिखा कि जोधपुर की जानी-मानी साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है। कुछ महीने पहले उनका एआई से बनाया गया एक वीडियो वायरल हुआ था। यह जानकारी सामने आने के बावजूद कि वीडियो एआई जनरेटेड था, कुछ लोग उसे लगातार वायरल करते रहे।
उनके निधन के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन संतों और भगवान पर भरोसा है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। यूजर ने लिखा कि इस देश में महिलाओं के लिए जीवन बहुत मुश्किल है, लोग हर समय जज करते रहते हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।
एक अन्य यूजर ने लिखा कि जोधपुर की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मौत के कुछ घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक सुसाइड नोट जैसा पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा था कि मुझे जीते जी न्याय नहीं मिल पाया, शायद मेरे जाने के बाद मुझे न्याय मिल सके। यूजर ने यह भी उल्लेख किया कि कुछ दिन पहले साध्वी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वे एक संत से मिलते हुए दिखाई दे रही थीं। साध्वी ने उस वीडियो को एआई जनरेटेड बताते हुए बदनाम करने की साजिश करार दिया था और अग्नि परीक्षा देने की बात भी कही थी।
गौरतलब है कि मौत के करीब चार घंटे बाद सोशल मीडिया पर साध्वी प्रेम बाईसा नाम की आईडी से एक पोस्ट अपलोड की गई, जिसमें लिखा गया कि मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। मृत्यु के बाद सामने आई इस पोस्ट ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है।
