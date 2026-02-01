3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: इस हालत में साध्वी प्रेम बाईसा को अस्पताल लेकर पहुंचे थे पिता, डॉक्टर ने किया नया खुलासा

Sadhvi Prem Baisa Death Case: पाल गांव स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला अब भी जांच के दायरे में है। सात दिन बाद भी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पुलिस एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 03, 2026

Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, Sadhvi Prem Baisa breaking news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा ब्रेकिंग न्यूज

साध्वी प्रेम बाईसा। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। बोरानाडा थानान्तर्गत पाल गांव के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में हुई मौत की गुत्थी सात दिन बाद भी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि एफएसएल जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है और उसी के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण कर मृत्यु के कारण का खुलासा हो सकेगा, लेकिन मेडिकल बोर्ड से किए गए पोस्टमार्टम में मृतका के शरीर में जहर जैसे कोई लक्षण नहीं मिले हैं। चिकित्सकों की ओर से भी पुलिस को जहर से जुड़े कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।

डॉक्टर व स्टाफ से जानकारी ली

उधर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने मंगलवार को एक निजी अस्पताल में जांच कर डॉक्टर और स्टाफ से जानकारी जुटाई। पुलिस के अनुसार जांच के लिए गठित एसआईटी प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) छवि शर्मा अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पाल रोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल पहुंचे। वहां डॉ. प्रवीण जैन को बयान दर्ज कराने और जांच से संबंधित जानकारी देने के लिए नोटिस दिया गया, जिसके तहत उन्होंने पुलिस को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई।

सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले

इस दौरान पुलिस ने अस्पताल स्टाफ से भी बातचीत की और 28 जनवरी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में पिता बीरमनाथ अपनी बेटी साध्वी प्रेम बाईसा को बेसुध हालत में अस्पताल लेकर आते नजर आ रहे हैं। एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। निजी अस्पताल में डॉ. प्रवीण जैन और स्टाफ से 28 जनवरी को साध्वी को अस्पताल लाने से लेकर वापस ले जाने तक की पूरी जानकारी जुटाई गई है।

डॉक्टर ने कई दिनों से साध्वी की जांच नहीं की

पुलिस ने डॉ. प्रवीण जैन से नोटिस के तहत कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगे। डॉक्टर ने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा इलाज के लिए अस्पताल आई थी और उस समय उन्हें सर्दी, जुकाम और खांसी की शिकायत थी, लेकिन पिछले कई दिनों से उन्होंने न तो उनकी जांच की थी और न ही कोई इलाज किया था।


28 जनवरी को जब साध्वी को अस्पताल लाया गया था, तब वह बेसुध हालत में थी। उस दिन उन्होंने साध्वी को कोई दवा या चिकित्सकीय परामर्श भी नहीं लिखा था। अस्पताल स्टाफ ने भी साध्वी को बेसुध हालत में लाए जाने की जानकारी दी। वहीं इंजेक्शन लगाने वाले कम्पाउंडर देवीसिंह का कहना था कि उसने चिकित्सकीय पर्ची पर लिखे दो इंजेक्शन लगाए थे।

यह वीडियो भी देखें

पुलिस बोली, अब तक जहर के साक्ष्य नहीं

पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु के कारण को लेकर ओपिनियन रिजर्व रखा गया है। डॉक्टरों ने मौखिक रूप से भी किसी जहरीले पदार्थ से मृत्यु की जानकारी नहीं दी है। शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं और न ही जहर से मौत के कोई बाहरी लक्षण नजर आए हैं। एसआईटी और एफएसएल की टीमें अब तक दो बार आश्रम का निरीक्षण कर चुकी हैं। गत रविवार को जांच के दौरान आश्रम से कुछ दवाइयां बरामद हुई हैं, जो संभवत: अस्थमा से संबंधित बताई जा रही हैं।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा निधन मामले में पहली बार सामने आया नर्सिंग ऑफिसर, जानिए क्या बोले
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 07:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Sadhvi Prem Baisa: इस हालत में साध्वी प्रेम बाईसा को अस्पताल लेकर पहुंचे थे पिता, डॉक्टर ने किया नया खुलासा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निगहबान- जिम्मेदारों की आंखों में ‘मिर्च’

MD Drugs, Mathania Mirch, MD Drugs in Mathania Mirch, Jodhpur News, Nigahban, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, एमडी ड्रग्स, मथानिया मिर्च, मथानिया मिर्च में एमडी ड्रग्स, जोधपुर न्यूज, निगहबान, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल
जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; ‘कम उम्र में सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं’

allegation of cheating after prolonged physical relationship cannot be considered crime allahabad high court
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: कैसे गई साध्वी प्रेम बाईसा की जान? शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa suspicious death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa post mortem report, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death today news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa death breaking news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा मौत, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत ब्रेकिंग न्यूज
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा निधन मामले में पहली बार सामने आया नर्सिंग ऑफिसर, जानिए क्या बोले

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa murder, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज
जोधपुर

Rakesh Bishnoi Suicide: डाॅ. राकेश बिश्नोई सुसाइड केस, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया ऐसा बड़ा आदेश

Dr. Rakesh Bishnoi, Dr. Rakesh Bishnoi suicide case, Rajasthan High Court, Jodhpur News, Rajasthan News, डाॅ. राकेश बिश्नोई, डाॅ. राकेश बिश्नोई सुसाइड केस, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.