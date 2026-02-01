Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत मामले में बड़ा खुलासा, आश्रम से मिटा दिए गए सबूत, जानिए नई परेशानी

गौरतलब है कि 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा को जुकाम और गला खराब होने की शिकायत पर एक कम्पाउंडर द्वारा दो इंजेक्शन लगाए गए थे। इसके बाद उनके लिए दाल बनाई गई, जिसे सामान्य तौर पर कर्मचारी सुरेश कमरे में ले जाता था, लेकिन उस दिन साध्वी के पिता विरमनाथ स्वयं भोजन लेकर कमरे में गए थे। कुछ ही देर बाद साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी।