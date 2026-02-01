Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत मामले में बड़ा खुलासा, आश्रम से मिटा दिए गए सबूत, जानिए नई परेशानी

फाइल फोटो- पत्रिका
Sadhvi Prem Baisa Case Update जोधपुर। पाल के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित किया गया विसरा सोमवार को विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) जांच के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार विसरा रिपोर्ट इसी सप्ताह मिलने की उम्मीद है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यदि जांच में जहर की पुष्टि होती है तो पुलिस इसे हत्या मानते हुए गहन आपराधिक जांच शुरू करेगी।
इससे पहले एफएसएल की टीम ने 29 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा के आश्रम का मौका मुआयना किया था। इसके बाद एक फरवरी को टीम ने दोबारा आश्रम पहुंचकर जांच की, लेकिन अब तक कोई ठोस साक्ष्य हाथ नहीं लगे हैं। जानकारों का कहना है कि घटनास्थल से संभावित सबूत पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे जांच एजेंसियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा को जुकाम और गला खराब होने की शिकायत पर एक कम्पाउंडर द्वारा दो इंजेक्शन लगाए गए थे। इसके बाद उनके लिए दाल बनाई गई, जिसे सामान्य तौर पर कर्मचारी सुरेश कमरे में ले जाता था, लेकिन उस दिन साध्वी के पिता विरमनाथ स्वयं भोजन लेकर कमरे में गए थे। कुछ ही देर बाद साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी।
पुलिस जांच इस समय दो बिंदुओं पर केंद्रित है, इंजेक्शन का रिएक्शन या भोजन में किसी जहरीले पदार्थ की मिलावट। एफएसएल की रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस, एसआईटी और एफएसएल की पूरी नजर विसरा जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
