1 फ़रवरी 2026,

रविवार

जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमय मौत को लेकर बड़ा खुलासा, कंपाउंडर ने किया था ऐसा काम, यहां जानें

Sadhvi Prem Baisa Death: आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत ने सनसनी मचा दी है। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित कर दी है।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 01, 2026

Sadhvi Prem Bais, death of Sadhvi Prem Bais, suspicious death of Sadhvi Prem Bais

Sadhvi Prem Baisa- Photo- Patrika

Sadhvi Prem Baisa Mysterious Death जोधपुर। बोरानाडा थानान्तर्गत पाल के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में मौत की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की गई है। अब तक की जांच में सामने आया कि तबीयत खराब होने पर साध्वी प्रेम बाईसा को कम्पाउंडर ने दो इंजेक्शन लगाए थे।

उधर, मेडिकल बोर्ड से करवाए गए पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में ऑपिनियन रिजर्व रखा गया है। सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) छवि शर्मा ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑपिनियन रिज़र्व रखा गया है।

आशंका : इंजेक्शन से प्रतिक्रिया तो नहीं हुई

साध्वी प्रेम बाईसा की गत 28 जनवरी को आरती नगर स्थित आश्रम में तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई थी। तब एक डॉक्टर को बुलाकर जांच कराई गई थी। उन्हें दवा लिखी गई थी। फिर एक कम्पाउंडर ने साध्वी प्रेम बाईसा को दो इंजेक्शन लगाए थे।

कुछ देर आराम मिलने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत और खराब हो गई थी। उन्हें पाल रोड पर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कम्पाउंडर से एक बार फिर पूछताछ की। उसने साध्वी को दो इंजेक्शन लगाने की जानकारी दी। अब इन इंजेक्शनों के संबंध में जांच की जा रही है।

11 सदस्यीय एसआईटी करेगी जांच

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु के सभी पहलुओं से निष्पक्ष जांच कराने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम छवि शर्मा की अगुवाई में एसआईटी गठित की है। इसमें एसीपी शर्मा के अलावा भगत की कोठी थानाधिकारी राजीव भादू, बोरानाडा थानाधिकारी शकील अहमद, उप निरीक्षक प्राची गुर्जर, साइबर विशेषज्ञ एएसआई राकेश सिंह, कांस्टेबल महेन्द्र, जगदीश, दलाराम, भगाराम, रघुवीर और कलावती को शामिल किया गया है।

फुटेज से बयानों की पुष्टि कर रही पुलिस

उधर, एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत खराब होने से पहले से लेकर अस्पताल लाने तक की जांच की जा रही है। पुलिस ने पाल रोड पर निजी अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें साध्वी को उनके पिता बिरमनाथ ही अस्पताल लेकर जाने की पुष्टि हुई।

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर सोशल मीडिया में उबाल, हजारों यूजर्स ने उठाए सवाल, यहां देखें
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa last message, Jodhpur news, Rajasthan news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा लास्ट मैसेज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

Updated on:

01 Feb 2026 05:15 pm

Published on:

01 Feb 2026 05:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमय मौत को लेकर बड़ा खुलासा, कंपाउंडर ने किया था ऐसा काम, यहां जानें
