Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमय मौत को लेकर बड़ा खुलासा, कंपाउंडर ने किया था ऐसा काम, यहां जानें

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु के सभी पहलुओं से निष्पक्ष जांच कराने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम छवि शर्मा की अगुवाई में एसआईटी गठित की है। इसमें एसीपी शर्मा के अलावा भगत की कोठी थानाधिकारी राजीव भादू, बोरानाडा थानाधिकारी शकील अहमद, उप निरीक्षक प्राची गुर्जर, साइबर विशेषज्ञ एएसआई राकेश सिंह, कांस्टेबल महेन्द्र, जगदीश, दलाराम, भगाराम, रघुवीर और कलावती को शामिल किया गया है।