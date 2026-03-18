जोधपुर स्टेशन पर मौत के मुंह में जा रही थी महिला, देवदूत बन सेकंड में खींच लाई महिला कॉन्स्टेबल; जानिए पूरी घटना

घटना के बाद वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी दी और कॉन्स्टेबल की सूझबूझ की सराहना की। वहीं डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने भी उनके साहसिक कदम की प्रशंसा करते हुए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही यात्रियों से अपील की गई कि वे किसी भी हालत में चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।