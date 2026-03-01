3 साल में 5 साल जितना कर्ज! राजस्थान के बढ़ते बोझ पर सियासत तेज, टीकाराम जूली ने सरकार से मांगा जवाब

फोटो- टीकाराम जूली
Rajasthan Politics News: राजस्थान पर भी सियासी रंग चढ़ता ही रहता है। इस बार ये रंग राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चढ़ाया हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य को अपने हिस्से का टैक्स भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है।
जूली ने सरकार के सुशासन के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्ज लेने में रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में करीब 2.26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जबकि वर्तमान भजनलाल सरकार करीब 3 साल में ही 2.22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है।
नेता प्रतिपक्ष के आरोप है कि बढ़ते कर्ज का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। कर्मचारियों को पेंशन समय पर नहीं मिल रही, किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही और कई विकास के काम रुक गए हैं। बोले कि सरकार का बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज चुकाने में ही खर्च हो रहा है।
जूली ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से केंद्र से मिलने वाला करीब 1900 करोड़ रुपए का फंड अटक सकता है। इससे कई योजनाओं पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ दौरे और भाषण में व्यस्त है, लेकिन आर्थिक स्थिति पर स्पष्ट जवाब देने से बच रही है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 69 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (11मार्च 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 69 में भेजी गई कहानियों में पयोशनिका कोठारी, तालिका सिंह, मुस्तफा राजा शेख क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।