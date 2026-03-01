3 साल में 5 साल जितना कर्ज! राजस्थान के बढ़ते बोझ पर सियासत तेज, टीकाराम जूली ने सरकार से मांगा जवाब

Rajasthan Politics News: राजस्थान पर भी सियासी रंग चढ़ता ही रहता है। इस बार ये रंग राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चढ़ाया हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य को अपने हिस्से का टैक्स भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है।