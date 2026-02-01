एसएमएस के डॉक्टरों ने 18 वर्षीय युवती के पेट से निकाली 10 किलो की गांठ

सर्जरी विभाग में डॉ. शालू गुप्ता की यूनिट में भर्ती मरीज की जांच में सामने आया कि गांठ पेट के दाहिनी ओर लिवर, किडनी, डायफ्राम, साथ ही पेट की बड़ी महाधमनी और अधोशिरा(आईवीसी) से चिपकी हुई थी, जिससे ऑपरेशन अत्यंत जोखिमपूर्ण हो गया था। विशेष बात यह रही कि मरीज को इसी बीमारी के चलते 12 वर्ष पूर्व भी ऑपरेशन करवाना पड़ा था। सर्जरी को डॉ. शालू गुप्ता, डॉ.बी.एल.यादव और सीटीवीएस विशेषज्ञ डॉ. हेमलता के नेतृत्व में अनुभवी सर्जिकल टीम ने अंजाम दिया। टीम में डॉ. योगेंद्र धधीच, डॉ. पंकज पोरवाल, डॉ. नमोनारायण और डॉ. राजेश की अहम भूमिका रही। एनेस्थीसिया टीम में डॉ. सुशील भाटी, डॉ. कंचन, डॉ. सुनील चौहान और डॉ. मनोज शामिल थे। ऑपरेशन के पांचवें दिन पूर्णतः स्वस्थ होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।