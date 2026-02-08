Jaipur: आज शाम घर से निकलने से पहले देख लें नया ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों पर लगा ‘नो एंट्री’ का बोर्ड

Jaipur Traffic Update: अगर आप आज शाम को एमआई रोड, अजमेर रोड या रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। शहर के सबसे व्यस्त गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर लगने वाले भारी जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस आज एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है।