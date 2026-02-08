8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: आज शाम घर से निकलने से पहले देख लें नया ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों पर लगा ‘नो एंट्री’ का बोर्ड

New Traffic Plan Pilot Project: पुलिस का मकसद यह देखना है कि क्या इन बदलावों से चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 08, 2026

jaipur traffic police

jaipur traffic police (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Jaipur Traffic Update: अगर आप आज शाम को एमआई रोड, अजमेर रोड या रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। शहर के सबसे व्यस्त गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर लगने वाले भारी जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस आज एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है।


डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा के अनुसार, आज शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इस दौरान यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। पुलिस का मकसद यह देखना है कि क्या इन बदलावों से चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होता है।


इन रास्तों पर रहेगा पहरा (बंद रास्ते)
ट्रैफिक पुलिस ने शाम के समय के लिए कुछ रास्तों को पूरी तरह 'नो एंट्री' जोन में बदल दिया है:

  • अजमेर रोड से चर्च रोड: यहाँ वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।
  • पोलोविक्ट्री से खासाकोठी: पोलोविक्ट्री से गणपति प्लाजा होकर खासाकोठी जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा।
  • एमईएस तिराहा: यहाँ से अजमेर रोड की तरफ कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा।अब ऐसे पहुंचेंगे आप अपनी मंजिल (नया रूट प्लान)जाम में फंसने से बचने के लिए पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों का सुझाव दिया है:
  • रेलवे स्टेशन जाने वाले ध्यान दें: जो लोग अजमेर रोड से खासाकोठी या रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, उन्हें अब डाक बंगला कट और संजय टर्न से होकर पिंक सिटी पेट्रोल पंप वाले रास्ते का इस्तेमाल करना होगा।
  • MI रोड और संसार चंद्र रोड: खासाकोठी से एमआई रोड जाने वाले वाहन गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से सीधे निकल सकेंगे। वहीं, संसार चंद्र रोड से अजमेर रोड जाने वालों को गवर्नमेंट प्रेस चौराहे का रास्ता लेना होगा।
  • अजमेर रोड से शहर की ओर: अजमेर रोड से एमआई रोड जाने वाले वाहन शालीमार तिराहा और एमईएस तिराहा होकर गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा पहुंचेंगे।
  • सी-स्कीम जाने वाले: सरदार पटेल मार्ग, अशोका मार्ग या मालवीय मार्ग से आने वाले वाहन अब गवर्नमेंट प्रेस-एमईएस तिराहा होकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे।क्यों लिया गया यह फैसला?गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा जयपुर की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन शाम के समय यहाँ पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। डीसीपी सुमित मेहरड़ा का कहना है कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर आज का प्रयोग सफल रहता है और जनता को जाम से राहत मिलती है, तो इसे भविष्य में स्थायी रूप से लागू करने पर विचार किया जा सकता है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पुलिसकर्मियों का सहयोग करें और साइन बोर्ड्स का पालन करें।

ये भी पढ़ें

Sir पैसे नहीं हैं, मुश्किल से कमाते हैं, जाने दो Plz… रिश्वत ले रहे पुलिसवालों का वीडियो स्टूडेंट ने बनाया, DCP ने दो को किया निलंबित
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: आज शाम घर से निकलने से पहले देख लें नया ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों पर लगा ‘नो एंट्री’ का बोर्ड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान! आपका WhatsApp हो सकता है हैक, जान लें राजस्थान पुलिस की नई सुरक्षा गाइडलाइन

जयपुर

निवेशकों के लिए Good News: 4 लाख पहुंचने के बाद 40 फीसदी गिरे थे दाम, अब फिर चांदी में रिकॉर्ड उछाल

Gold-silver, gold silver price, silver became expensive, gold became expensive, gold silver became expensive, Silver Price Hike, Gold Price Hike, Silver Gold price Hike, सोना-चांदी, सोना चांदी कीमत, चांदी महंगी हुई, सोना महंगा हुआ, सोना चांदी महंगी
जयपुर

Jaipur: नाबालिगों से डरा-धमकाकर बलात्कार, 3 दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

पॉक्सो के मामलों में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर के पास बसेगी राजस्थान की अपनी 'सिलिकॉन वैली', विशाखापत्तनम और तेलंगाना के मॉडल पर होगी हाईटेक सिटी तैयार

जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ते ने 3 लोगों को काटा, पूंछ पर पैर रखने से श्वान हमलावर हुआ

Stray Dog Bites 3 at Jaipur Airport
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.