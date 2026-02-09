Weather: राजस्थान में अगले 96 घंटे संभलकर! शुष्क मौसम के बीच बन रहा नया परिसंचरण तंत्र, जानें कब से छाएंगे बादल

हालांकि, रात के समय ठंड का असर बरकरार रहेगा। वर्तमान में प्रदेश के कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के करीब बना हुआ है। बीते रविवार की बात करें तो फतेहपुर में रात का पारा सबसे कम 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पाली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे साफ है कि ग्रामीण और खुले इलाकों में अभी भी ठिठुरन बनी हुई है।