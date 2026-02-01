जयपुर की सड़कों पर बदलाव की तैयारी… यू-टर्न और जंक्शन होंगे सुरक्षित, ट्रैफिक व्यवस्था में आएगा अनुशासन

जयपुर।राजधानी जयपुर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहर को तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मंगलवार को जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें देश के नामी अर्बन प्लानिंग और मोबिलिटी विशेषज्ञ शामिल हुए।