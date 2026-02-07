Rajasthan Weather: क्या राजस्थान से विदा हो रही सर्दी? बढ़ने लगा तापमान, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम

जयपुर। फाल्गुन मास में राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रदेश में अब सर्दी का असर धीरे-धीरे कम होने लगा है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचने लगा है, जो मौसम में बदलाव का संकेत दे रहा है।