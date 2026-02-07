चौमूं में आंवले का करोड़ों का कारोबार, बंद मंडी ने रोकी आंवला उद्योग की उड़ान

किसानों की मेहनत को पंख देने वाली 5 करोड़ की लागत से बनी आंवला मंडी आज भी बंद पड़ी है। वर्ष 2008 में हाथनोदा (भोपावास) में 16 बीघा में बनाई गई यह विशिष्ट मंडी प्रशासनिक अनदेखी के चलते सालों से ताले में जकड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म, बोरिंग, सीडब्ल्यूआर टंकी जर्जर हो चुके हैं। गेट, खिड़कियां और दरवाजे तक टूट चुके हैं। मंडी का नाम कागजों में ही चल रहा है, जबकि किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। सरकार ने आलीसर में भी आंवला ग्राम घोषित कर आंवले के बगीचे लगवाए थे, लेकिन इसके बाद सरकार ने ध्यान नहीं दिया।