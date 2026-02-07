विश्व प्रसिद्ध खाटू श्यामजी के वार्षिक मेले का उत्साह अब परवान पर है। देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु 'बाबा के दरबार' पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। यात्रियों की भारी मांग और ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने फुलेरा-दिल्ली सराय (09713/09714) अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 24 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच संचालित होगी, जो खासतौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए जीवनरेखा साबित होगी जो कम समय में सुलभ यात्रा करना चाहते हैं।