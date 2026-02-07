7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Indian Railways : खाटू श्याम जी के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, शुरू हो रही ये ‘स्पेशल’ ट्रेन – श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

Indian Railway Khatu Special Train : यह ट्रेन 24 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच संचालित होगी, जो खासतौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए जीवनरेखा साबित होगी जो कम समय में सुलभ यात्रा करना चाहते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 07, 2026

Indian Railway Khatu Special Train

विश्व प्रसिद्ध खाटू श्यामजी के वार्षिक मेले का उत्साह अब परवान पर है। देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु 'बाबा के दरबार' पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। यात्रियों की भारी मांग और ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने फुलेरा-दिल्ली सराय (09713/09714) अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 24 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच संचालित होगी, जो खासतौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए जीवनरेखा साबित होगी जो कम समय में सुलभ यात्रा करना चाहते हैं।

मेले के लिए 'स्पेशल कनेक्टिविटी'

खाटू श्यामजी मेला राजस्थान के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। मेले के दौरान रींगस, श्रीमाधोपुर और फुलेरा जैसे जंक्शनों पर यात्रियों का भारी दबाव रहता है। रेलवे द्वारा शुरू की गई यह सेवा न केवल फुलेरा बल्कि नीम का थाना, नारनौल और रेवाड़ी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को सीधे दिल्ली से जोड़ेगी। यह ट्रेन 'अनारक्षित' है, जिसका अर्थ है कि यात्री स्टेशन से सामान्य टिकट लेकर तुरंत यात्रा कर सकेंगे।

गाड़ी संख्या 09713: फुलेरा से दिल्ली सराय का शेड्यूल

यह ट्रेन फुलेरा से सुबह के समय प्रस्थान करेगी, जिससे आसपास के कस्बों के लोग आसानी से दिल्ली की ओर जा सकेंगे।

  • संचालन अवधि: 24.02.2026 से 01.03.2026 तक (कुल 6 ट्रिप)
  • फुलेरा प्रस्थान: सुबह 11:40 बजे
  • दिल्ली सराय आगमन: शाम 18:05 बजे
  • प्रमुख ठहराव और समय: रेनवाल (12:09), रींगस (12:40), श्रीमाधोपुर (12:50), नीम का थाना (13:50), नारनौल (14:41), रेवाड़ी (16:08), गुरुग्राम (17:00) और दिल्ली कैंट (17:30)।

गाड़ी संख्या 09714: दिल्ली सराय से फुलेरा वापसी

दिल्ली और हरियाणा से आने वाले श्याम भक्तों के लिए यह ट्रेन रात के समय वापसी की सुविधा प्रदान करेगी।

  • दिल्ली सराय प्रस्थान: शाम 19:10 बजे
  • फुलेरा आगमन: अगले दिन तड़के 02:30 बजे
  • मुख्य स्टेशन: दिल्ली कैंट (19:30), गुरुग्राम (19:48), रेवाड़ी (21:55), नारनौल (22:58), नीम का थाना (23:53), श्रीमाधोपुर (00:27) और रेनवाल (01:21)।

ट्रेन की संरचना: 22 कोच का बड़ा बेड़ा

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन में कोचों की संख्या को बढ़ाया है।

  • साधारण श्रेणी कोच: 22 डिब्बे (पूरी तरह अनारक्षित)
  • गार्ड/सामान डिब्बे: 02 डिब्बे
  • कुल डिब्बे: 24 कोच, इतने बड़े कोच बेड़े के साथ एक ही फेरे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आराम से सफर कर सकेंगे।

श्रद्धालुओं के लिए यात्रा टिप्स

रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।

  • रींगस के पास स्टॉपेज: श्रीमाधोपुर और रेनवाल जैसे स्टेशनों से खाटूधाम की दूरी काफी कम है, जहाँ से भक्त सुलभ साधन से मंदिर पहुँच सकते हैं।
  • भीड़ प्रबंधन: मेले के दौरान सुरक्षा के लिए विशेष आरपीएफ जाब्ता भी तैनात रहेगा।

Rajasthan News : क्या पंचायत चुनाव में 'दो संतान' और 'शैक्षिक अनिवार्यता' लागू होगी? आई ये बड़ी अपडेट
जयपुर
image

Updated on:

07 Feb 2026 12:52 pm

Published on:

07 Feb 2026 11:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Indian Railways : खाटू श्याम जी के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, शुरू हो रही ये 'स्पेशल' ट्रेन – श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

चौमूं में आंवले का करोड़ों का कारोबार, बंद मंडी ने रोकी आंवला उद्योग की उड़ान

चौमूं क्षेत्र में आंवले की तुड़ाई करता किसान, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का अपडेटेड रिजल्ट जारी, देखें टॉपर लिस्ट

Rajasthan 4th Grade Result
शिक्षा

सावधान! इंस्टाग्राम REEL पर 'लाइक' के चक्कर में अब जाना होगा जेल, Jaipur Police ने शुरू किया रील देखकर FIR का सिलसिला

Instagram
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर-मटर और फूल गोभी सस्ते, बारीक मिर्च हो रही महंगी

जयपुर

पति, पत्नी, वो और... 'हनीमून मर्डर'! राजस्थान में इस खौफनाक दास्तां का The End, जानें A to Z कहानी 

Rajasthan Crime news
जयपुर
