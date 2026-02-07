विश्व प्रसिद्ध खाटू श्यामजी के वार्षिक मेले का उत्साह अब परवान पर है। देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु 'बाबा के दरबार' पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। यात्रियों की भारी मांग और ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने फुलेरा-दिल्ली सराय (09713/09714) अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 24 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच संचालित होगी, जो खासतौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए जीवनरेखा साबित होगी जो कम समय में सुलभ यात्रा करना चाहते हैं।
खाटू श्यामजी मेला राजस्थान के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। मेले के दौरान रींगस, श्रीमाधोपुर और फुलेरा जैसे जंक्शनों पर यात्रियों का भारी दबाव रहता है। रेलवे द्वारा शुरू की गई यह सेवा न केवल फुलेरा बल्कि नीम का थाना, नारनौल और रेवाड़ी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को सीधे दिल्ली से जोड़ेगी। यह ट्रेन 'अनारक्षित' है, जिसका अर्थ है कि यात्री स्टेशन से सामान्य टिकट लेकर तुरंत यात्रा कर सकेंगे।
यह ट्रेन फुलेरा से सुबह के समय प्रस्थान करेगी, जिससे आसपास के कस्बों के लोग आसानी से दिल्ली की ओर जा सकेंगे।
दिल्ली और हरियाणा से आने वाले श्याम भक्तों के लिए यह ट्रेन रात के समय वापसी की सुविधा प्रदान करेगी।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन में कोचों की संख्या को बढ़ाया है।
रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग