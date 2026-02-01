पत्रिका प्री-बजट संवाद में वक्ता बोले… ‘मेट्रो विस्तार, नो-पार्किंग जोन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करने और आधारभूत सुविधाओं की जरुरत’

जयपुर. शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण, बिगड़ती पार्किंग व्यवस्था और असंतुलित शहरी विकास के समाधान को लेकर अब आमजन की उम्मीद बजट से जुड़ गई है। झालाना स्थित पत्रिका कार्यालय में शुक्रवार को प्री-बजट संवाद का आयोजन किया गया। चर्चा में विषय विशेषज्ञों, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने खुलकर अपनी बात रखी। सभी का फोकस उक्त मुद्दों पर शहर को राहत देने पर रहा। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि बजट में समयबद्ध तरीके से स्पष्ट योजनाओं का ऐलान हो और उन्हें धरातल पर उतारा जाए।