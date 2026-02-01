राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग में नियुक्तियों का मामला: पहले के 200 आवेदनों पर अब तक फैसला नहीं, तीसरी बार आवेदन प्रक्रिया शुरू

चर्चा… 'चहेते' नामों को मौका देना चाहते हैं

खास बात यह है कि नई आवेदन प्रक्रिया के नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पुराने आवेदनों पर निर्णय क्यों नहीं हुआ। चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ 'चहेते' नामों को मौका देने के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जा रही है। उधर, आयोग में पद रिक्त रहने का सीधा असर बच्चों से जुड़े मामलों पर पड़ रहा है। जनसुनवाई, शिकायतों की जांच और फील्ड विजिट जैसी अहम गतिविधियां प्रभावित हैं।