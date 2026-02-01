Rajasthan Budget 2026: जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा, भजनलाल सरकार के बजट पर टिकी निगाहें

मेट्रो फेज-2 शुरू होने से जयपुर के दक्षिण-पश्चिम इलाकों को नई और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस विस्तार से शहरी विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आसपास के इलाकों में व्यापार, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इससे शहर की सड़कों पर बढ़ रहा ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों का सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।