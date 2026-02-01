10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026: जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा, भजनलाल सरकार के बजट पर टिकी निगाहें

राजस्थान बजट 2026: शहर में परिवहन को विकसित करने के लिए भजनलाल सरकार राजस्थान बजट 2026 में मेट्रो के फेज-2 को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Gajanand Prajapat

Feb 10, 2026

Jaipur-Metro

जयपुर मेट्रो। फोटो: पत्रिका

जयपुर। शहर में परिवहन को विकसित करने के लिए भजनलाल सरकार राजस्थान बजट 2026 में मेट्रो के फेज-2 को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। फेज-2 के पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक मेट्रो का काम होना है। मेट्रो के अगले फेज और इसके विस्तार को लेकर भी बजट में घोषणाएं हो सकती हैं।

गौरतलब है कि जयपुर शहर लगातार चारों दिशाओं में अनियंत्रित रूप से फैल रहा है जिसके बाद से ही परिवहन के साधनों की कमी स्पष्ट नजर आती है। इस कमी को दूर करने के लिए मेट्रो फेज-2 का तीव्र विकास करने का प्रयास किया जा सकता है।

फेज-2 के पहले चरण में बनाए जाने वाले स्टेशन

जयपुर मेट्रो फेज-2 की कुल लंबाई 42.80 किलोमीटर होगी। इसका पहला चरण लगभग 11 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके तहत 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। ये स्टेशन प्रह्लादपुरा, मानपुरा, बिलवा कला, बिलवा, गोनर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गोशाला होंगे।

दक्षिण-पश्चिम इलाकों की कनेक्टिविटी

मेट्रो फेज-2 शुरू होने से जयपुर के दक्षिण-पश्चिम इलाकों को नई और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस विस्तार से शहरी विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आसपास के इलाकों में व्यापार, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इससे शहर की सड़कों पर बढ़ रहा ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों का सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।

यह मेट्रो कॉरिडोर शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। साथ ही विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया (VKI) और सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा, जिससे वहां काम करने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान को कई नई रेल लाइनों की सौगात! अब इन इलाकों तक पहुंचेगी ट्रेन
जयपुर
Train news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 08:38 pm

Published on:

10 Feb 2026 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026: जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा, भजनलाल सरकार के बजट पर टिकी निगाहें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मणिपुर ऑपरेशन में बहादुरी की मिसाल, राजस्थान के मेजर शेखावत को मिला सेना मेडल

जयपुर

जयपुर की सड़कों पर बदलाव की तैयारी… यू-टर्न और जंक्शन होंगे सुरक्षित, ट्रैफिक व्यवस्था में आएगा अनुशासन

जयपुर

कानून से हक तक, कागजी अधिकारों की जमीनी चुनौतियां

Women Property Rights
ओपिनियन

आप मुखौटा उतारकर एक बार खुद को पहचानिए तो सही

mental stress
ओपिनियन

आपकी बातः सरकारी योजनाएं तय अवधि में पूरी हों, उसके लिए क्या विशेष होने चाहिए?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.