मणिपुर ऑपरेशन में बहादुरी की मिसाल, राजस्थान के मेजर शेखावत को मिला सेना मेडल

उन्होंने सशस्त्र उग्रवादियों के सामने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर नेतृत्व करते हुए उनके द्वारा संचालित इमरजेंसी ऑपरेशन में 9 उग्रवादियों की गिरफ्तारी, कई उग्रवादियों के ठिकाने ध्वस्त करने, हथियारों के बडे़ जखीरे की बरामदगी की। जिससे मणिपुर में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की बहाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया।