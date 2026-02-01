राजस्थान बजट में बड़ा ऐलान: इन जिलों में खुलेंगे नए पुलिस थाने और चौकियां

डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना की जाएगी। साथ ही साइबर अपराधों के AI based Analysis की व्यवस्था के साथ ही Cyber Helpline-1930 के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इस हेतु कार्यालय भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।