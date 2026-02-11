Rajasthan Budget: शेखावाटी, मारवाड़, बृज और वागड़ के लिए बड़ी घोषणा, जानिए बजट पर क्या बोले CM भजनलाल

इसी तरह ⁠शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत झुंझुनूं, सीकर एवं चूरू ( शेखावाटी) जिलों की 660 से अधिक हवेलियों में 'फसाड इम्प्रूवमेंट', स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे तथा पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने के लिए इच्छुक हवेली मालिकों को वित्तीय सहायता देने, ⁠शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास करने, ⁠पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर एवं बाड़मेर ( मारवाड़) को जोड़ते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई।