Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान में हाईवे, फ्लाईओवर और पुलों को लेकर बड़ी घोषणा, जानें आपके जिले को क्या मिला

जयपुर। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में प्रदेश में State Highways, सड़कों, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और पुलों के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन से जुड़े कार्यों को कई ऐलान हुए। इन सभी कार्यों पर लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।
योजना के तहत राज्य के लगभग सभी जिलों में सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसमें नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, मिसिंग लिंक, संपर्क सड़कों का विकास और शहरी क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं।
|क्रम
|कार्य / सड़क का नाम (संक्षेप)
|जिला / क्षेत्र
|लागत
|1
|दुल्हेरी–धाणी मेघसर सहित विभिन्न संपर्क सड़कें (3.2 किमी)
|चूरू
|₹2.10 करोड़
|2
|NH-325 से मोकलसर रेलवे स्टेशन तक CC सड़क (1.5 किमी)
|बालोतरा
|₹2.27 करोड़
|3
|अजमेर–पुष्कर बड़ी घाटी सड़क (7.5 किमी)
|अजमेर
|₹12 करोड़
|4
|सामोड़ी–दरिबा–महेंद्रगढ़ सड़क चौड़ीकरण (41 किमी)
|भीलवाड़ा
|₹45 करोड़
|5
|छग्गा का झोंपड़ा–धांधोला चौराहा सड़क नवीनीकरण (12 किमी)
|भीलवाड़ा
|₹15 करोड़
|6
|जारोड़ा–बूटाटी धाम सड़क (12 किमी)
|नागौर
|₹4.21 करोड़
|7
|बामणिया–लोहावट सड़क (6 किमी)
|फलोदी
|₹2.15 करोड़
|8
|कुशालगढ़ तिराहा–भर्तृहरि सड़क (15 किमी)
|अलवर
|₹20 करोड़
|9
|मांडल–शाहपुरा सड़क सुदृढ़ीकरण (40 किमी)
|भीलवाड़ा
|₹98 करोड़
|10
|विद्याधरनगर में विभिन्न सड़क विकास कार्य
|जयपुर
|₹20 करोड़
|11
|झिराना–टोडारायसिंह SH-116 पर पुल
|टोंक
|₹12 करोड़
|12
|रोडवेज डिपो–देवली बाइपास सड़क
|टोंक
|₹6 करोड़
|13
|भुवाणा चौराहा–अम्बेरी फ्लाईओवर सड़क
|उदयपुर
|₹38.50 करोड़
|14
|NH-27 से विजयपुर वाया अभयपुरा सड़क (25 किमी)
|चित्तौड़गढ़
|₹40 करोड़
|15
|बोरूदा–खुवासपुरा सड़क (5 किमी)
|जोधपुर
|₹8.30 करोड़
|16
|SH-906/01 पर अंडरब्रिज
|बाड़मेर
|₹8 करोड़
|17
|छऊ से बजवा सड़क निर्माण (5 किमी)
|झुंझुनूं
|₹1.45 करोड़
|18
|मकराना क्षेत्र की प्रमुख संपर्क सड़कें (23.5 किमी)
|डीडवाना-कुचामन
|₹22.70 करोड़
|19
|बड़ला बासनी से पीडियारों ढाणियों तक सड़क
|जोधपुर
|₹1.10 करोड़
|20
|चिकनास–ईग्यासनी (NH-58) सड़क चौड़ीकरण (19 किमी)
|नागौर
|₹19 करोड़
|21
|भांडहेड़ा–सुहाना संपर्क सड़कें
|कोटा
|₹5 करोड़
|22
|निम्बी जोधा–मालगांव–सिकराली सड़क (25 किमी)
|डीडवाना-कुचामन
|₹5 करोड़
|23
|वैशाली नगर मुख्य मार्ग सौंदर्यीकरण
|जयपुर
|₹5 करोड़
|24
|पुष्कर घाटी मार्ग चौड़ीकरण (6 किमी)
|अजमेर
|₹12 करोड़
|25
|विजयनगर–केकड़ी सड़क
|अजमेर
|₹15 करोड़
|26
|पाटन–किशनगढ़ सड़क
|अजमेर
|₹35 करोड़
|27
|नौगांवा–नसवारी SH-45 सड़क (18.5 किमी)
|अलवर
|₹3 करोड़
|28
|NH-48 दहमी फ्लाईओवर से SH-14
|कोटपूतली-बहरोड़
|₹2.50 करोड़
|29
|चूकी माता मंदिर तक डामर सड़क
|बालोतरा
|₹80 लाख
|30
|चीलानाडी–खेमाबाबा मंदिर सड़क
|बालोतरा
|₹1.20 करोड़
|31
|थापड़ा बस स्टैंड से बोरा खांडी तीन रास्ता सड़क (6 किमी)
|बांसवाड़ा
|₹1.60 करोड़
|32
|आंजना से गालिया कोट पुल तक सड़क (10 किमी)
|बांसवाड़ा
|₹14 करोड़
|33
|रतनपुरा–चैनपुरिया सड़क व पुलिया
|बारां
|₹9 करोड़
|34
|धीपाबड़ौद सरकारी पुल से बालाजी डूंगरी तक सड़क
|बारां
|₹2 करोड़
|35
|रामगढ़ रोड फतेहपुरा गांव तक सड़क
|बारां
|₹2.20 करोड़
|36
|चौहटन मुख्यालय से ईशरोल तक सड़क (12 किमी)
|बाड़मेर
|₹12 करोड़
|37
|उडासर से तहसील मुख्यालय नोखड़ा सड़क
|बाड़मेर
|₹20 करोड़
|38
|बागुंडी–मालवा महादेव मंदिर सड़क (10 किमी)
|बालोतरा
|₹2 करोड़
|39
|बावतरा सीमा से पादरू–मीठोड़ा तक डबल लेन सड़क
|बालोतरा
|₹12 करोड़
|40
|उच्चैन गहनौली मोड़ से पॉलिटेक्निक कॉलेज सड़क
|भरतपुर
|₹12 करोड़
|41
|भरतपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण (20 किमी)
|भरतपुर
|₹30 करोड़
|42
|रूदवल बाइपास निर्माण
|भरतपुर
|₹60 करोड़
|43
|कोसी चौराहा से डीग गेट तक CC सड़क
|डीग
|₹12.50 करोड़
|44
|गुलपाड़ा से जुरहरा वाया अमरूका सड़क
|डीग
|₹12 करोड़
|45
|यूपी बॉर्डर से नरेना चौथ–पास्ता–परमदरा सड़क
|डीग
|₹27 करोड़
|46
|वल्लभगढ़ सड़क से देव बाबा मंदिर तक
|भरतपुर
|₹17 करोड़
|47
|भुसावर–वल्लभगढ़ सड़क व बाइपास
|भरतपुर
|₹25 करोड़
|48
|भीलवाड़ा–देवगढ़ सड़क सुदृढ़ीकरण
|भीलवाड़ा
|₹4.50 करोड़
|49
|बड़लियास से भवानीपुरा सड़क
|भीलवाड़ा
|₹2.40 करोड़
|50
|बीकानेर (पूर्व) में सड़क निर्माण
|बीकानेर
|₹5 करोड़
|51
|महादेववाली से 507 हेड तक सड़क
|बीकानेर
|₹4 करोड़
|52
|मेणोली से हरिपुरा उर्फ काली तलाई
|बूंदी
|₹2.50 करोड़
|53
|देवगढ़ से लामली पठार सड़क
|चित्तौड़गढ़
|₹70 लाख
|54
|गाडरी खेड़ा से सिंहपुर सड़क
|चित्तौड़गढ़
|₹40 करोड़
|55
|दुर्गा माता मंदिर से आकोला सड़क
|चित्तौड़गढ़
|₹15 करोड़
|56
|निम्बाहेड़ा कर्थाना फाटक से बड़ोली घाटा
|चित्तौड़गढ़
|₹3.82 करोड़
|57
|भोजूसर उपाधियान से देगां सड़क
|चूरू
|₹3.60 करोड़
|58
|बिरमी खालसा से लीलकी बीड़ सड़क
|चूरू
|₹1.60 करोड़
|59
|तारानगर में विभिन्न सड़क कार्य
|चूरू
|₹4 करोड़
|60
|नावां से श्यामगढ़ SH-2C सड़क
|डीडवाना-कुचामन
|₹6.75 करोड़
|61
|नई बस्ती टांटिया से गमेरिया चौराहा
|डूंगरपुर
|₹85 लाख
|62
|धाणी ढुंडा मेन रोड से नेपालपुरा स्कूल
|डूंगरपुर
|₹1.17 करोड़
|63
|सीमलवाड़ा–वेंजा श्मशान घाट सड़क
|डूंगरपुर
|₹1.10 करोड़
|64
|छानी मगरी धाम से शंभू तबियाड़
|डूंगरपुर
|₹1.50 करोड़
|65
|शिव चौक से किसान चौक CC सड़क
|श्रीगंगानगर
|₹10 करोड़
|66
|20 जेड से चुनावढ़ सड़क
|श्रीगंगानगर
|₹22.50 करोड़
|67
|ढाबां बस स्टैंड से गायत्री ईंट उद्योग
|श्रीगंगानगर
|₹3.15 करोड़
|68
|गोविंदसर से 6 जीडीएम सड़क
|श्रीगंगानगर
|₹3.60 करोड़
|69
|दौलतपुरा से बगवाड़ा सड़क
|जयपुर
|₹1.12 करोड़
|70
|ताला मोड़ से बिलोची सड़क
|जयपुर
|₹2 करोड़
|71
|शाहपुरा-जयपुर NH-248 से भूरानपुरा
|जयपुर
|₹2.03 करोड़
|72
|NH-52 से प्राचीन भोमिया मंदिर
|जयपुर
|₹80 लाख
|73
|मेन स्टैंड से मालेश्वर मंदिर
|जयपुर
|₹4 करोड़
|74
|चौमूं में विभिन्न सड़क कार्य
|जयपुर
|₹5 करोड़
|75
|NH-8 से शैलेश्वर महादेव मंदिर
|जयपुर
|₹8 करोड़
|76
|साली से जड़ावटा सड़क
|जयपुर
|₹4.50 करोड़
|77
|अजबपुरा कॉलेज मोड़ से हनुमान मंदिर
|जयपुर
|₹4.50 करोड़
|78
|कालवाड़ से जोरपुरा सुंदरियावास
|जयपुर
|₹11 करोड़
|79
|सांगानेर में मिसिंग लिंक व कॉलोनियां
|जयपुर
|₹20 करोड़
|80
|जैसलमेर से बर्मसर सड़क
|जैसलमेर
|₹4.80 करोड़
|81
|पोलजी की डेयरी से तेमडेराय माता मंदिर
|जैसलमेर
|₹10.31 करोड़
|82
|आहोर में विभिन्न सड़कें
|जालोर
|₹10 करोड़
|83
|भागली सिंधलान से खेतलाजी मंदिर
|जालोर
|₹10.30 करोड़
|84
|मामावली रोड से वाडेली
|जालोर
|₹60 लाख
|85
|रानीवाड़ा में पुलिया व सड़क
|जालोर
|₹5 करोड़
|86
|जाखोद से राठियों की ढाणी
|झुंझुनूं
|₹50 लाख
|87
|जाखोद से लौटिया रोड
|झुंझुनूं
|₹75 लाख
|88
|बिलाड़ा में विभिन्न सड़कें
|जोधपुर
|₹4 करोड़
|89
|जंभेश्वर तपोस्थली जाम्बा से सुरपुरा
|फलोदी
|₹12 करोड़
|90
|फखड़ मोड़ से डाडा गांव
|करौली
|₹8 करोड़
|91
|भूरा पहाड़ी–हाड़ौती SH-122 मरम्मत
|करौली
|₹1.20 करोड़
|92
|कोटपूतली से बानसूर सीमा सड़क
|कोटपूतली-बहरोड़
|₹15.75 करोड़
|93
|SH-14 ऊंटोली से हरियाणा सीमा
|कोटपूतली-बहरोड़
|₹22 करोड़
|94
|SH-90 खाटू से डोडू लालगढ़
|नागौर
|₹5.10 करोड़
|95
|नारवा खुर्द से लूणावास गांव
|नागौर
|₹2.50 करोड़
|96
|हिलोडी से ककड़ाय सड़क
|नागौर
|₹2.80 करोड़
|97
|भेड़ आकल्या से मांगलिया ढाणी
|नागौर
|₹90 लाख
|98
|भेड़ चावंडिया से मेघवाल ढाणी
|नागौर
|₹1.20 करोड़
|99
|भेड़ गांव से सुगनाराम ढाणी
|नागौर
|₹75 लाख
|100
|भूंडेल–मांडेलिया सड़क
|नागौर
|₹60 लाख
|101
|जीवंद कला से देवलिया पाबूजी
|पाली
|₹6.60 करोड़
|102
|जाडन से सुरायता सड़क
|पाली
|₹2.20 करोड़
|103
|चिण्डावल स्टेशन से देवलिया हुल्ला
|पाली
|₹12.10 करोड़
|104
|रेपड़ावास से रामसनी सांदवान
|पाली
|₹3.21 करोड़
|105
|सुमेरपुर में नॉन-पैचेबल सड़कें
|पाली
|₹10 करोड़
|106
|आमेट से आगरिया सड़क
|राजसमंद
|₹5 करोड़
|107
|रेलमगरा में देवी माता मंदिर सड़क
|राजसमंद
|₹7 करोड़
|108
|नाहरसिंहपुरा से भोलू की ढाणी
|सवाई माधोपुर
|₹1 करोड़
|109
|दातारामगढ़ में पुलिया व सड़क
|सीकर
|₹3 करोड़
|110
|रेवासी से भवानीपुरा-शाहपुर
|सीकर
|₹8.60 करोड़
|111
|बगड़ी से कुमास जाटान
|सीकर
|₹90 लाख
|112
|बगड़ी से दिनवा जाटान
|सीकर
|₹90 लाख
|113
|सात सांगरी से तिलरवा खेतलाजी
|सिरोही
|₹3 करोड़
|114
|कांटल अजरिया से पावटा फली
|सिरोही
|₹1.50 करोड़
|115
|रेवदर में पुलिया व सड़क
|सिरोही
|₹3 करोड़
|116
|मालपुरा क्षेत्र में सड़क कार्य
|टोंक
|₹10 करोड़
|117
|जाबला से नैनबारा संपर्क सड़क
|उदयपुर
|₹2.75 करोड़
|118
|हाईवे हकड़ी नाला से आमदरिया
|उदयपुर
|₹2.95 करोड़
|119
|देवलीकलां से घाटोली सड़क
|कोटा
|₹12 करोड़
|120
|रानी से बिरामी सड़क
|पाली
|₹2 करोड़
|121
|जैतपुर-तालियावाला-घनियासर
|बीकानेर
|₹3.60 करोड़
|122
|बड़ी सादड़ी में मिसिंग लिंक
|चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़
|₹5 करोड़
|123
|कालेड़ा नहर से केलाई NH-21
|दौसा
|₹1.32 करोड़
|124
|भगलाव से रलावता रोड
|दौसा
|₹2 करोड़
|125
|विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कें
|झुंझुनूं
|₹12.50 करोड़
|126
|सेना छावनी लालगढ़ वैकल्पिक मार्ग
|श्रीगंगानगर
|₹60 लाख
|127
|चाकसू में नॉन-पैचेबल सड़कें
|जयपुर
|₹5 करोड़
|128
|काबरी से जैतपुरा वाया सीमल धनोली
|राजसमंद
|₹1.08 करोड़
|129
|गुलगांव-मेहरूकलां-बिसुंदनी सड़क
|अजमेर
|₹30 करोड़
|130
|SH-68 से हरचंद की प्याऊ
|बाड़मेर
|₹11 करोड़
|131
|NH-68 बलदेव नगर से पानी टंकी
|बाड़मेर
|₹3.50 करोड़
|132
|धनवाड़ा चौक से चावलेश्वर पार्श्वनाथ
|भीलवाड़ा
|₹13 करोड़
|133
|बीकानेर (पश्चिम) लक्ष्मीनाथ मंदिर पुल
|बीकानेर
|₹2.50 करोड़
|134
|टोलू लुहारिया से MP सीमा
|चित्तौड़गढ़
|₹30 करोड़
|135
|MDR-467 रायथल से बासड़ी
|जयपुर
|₹5.25 करोड़
|136
|बगरू से कलवाड़ा वाया अजयराजपुरा
|जयपुर
|₹20 करोड़
|137
|हवामहल क्षेत्र सड़क सुदृढ़ीकरण
|जयपुर
|₹5 करोड़
|138
|भाब्रू से लुहाड़ा कलां सड़क
|कोटपूतली-बहरोड़
|₹8.70 करोड़
|139
|डबाल से तलावियानाडी गोगाजी मंदिर
|जालोर
|₹1.20 करोड़
|140
|डाडा फतेहपुरा-नायलपुर-गौरीरा
|झुंझुनूं
|₹11 करोड़
|141
|उदयपुरवाटी से बकरा-नवलगढ़ सीमा
|झुंझुनूं
|₹10 करोड़
|142
|जिंदोली घाटी हनुमान मंदिर सड़क
|खैरथल-तिजारा
|₹1.65 करोड़
|143
|रेंन से निम्बोला वाया पंचकूटा
|नागौर
|₹2.50 करोड़
|144
|जायल से झलाड़ मेहरवास
|नागौर
|₹5 करोड़
|145
|आमलिया भीमाना ठंडी बेरी
|पाली
|₹13 करोड़
|146
|रेलमगरा सर्किल से मकडावाली दीपावास
|ब्यावर
|₹5 करोड़
|147
|जैतारण-बलाड़ा-बलूपुरा
|ब्यावर
|₹25 करोड़
|148
|माचिंद मुख्य गांव से धुणी
|राजसमंद
|₹3.24 करोड़
|149
|कीर की चौकी से SH-53
|सलूंबर
|₹8 करोड़
|150
|सवाई माधोपुर में विभिन्न सड़कें
|सवाई माधोपुर
|₹15 करोड़
|151
|बगड़ी से डारडा तुर्की
|टोंक
|₹12 करोड़
|152
|कनबई भोमटावा से गुजरात सीमा
|उदयपुर
|₹10 करोड़
|153
|डबोक NH-48 से टांक
|उदयपुर
|₹8 करोड़
|154
|कल्याण सर्किल से नवलगढ़ रोड अतिरिक्त लेन
|सीकर
|₹25 करोड़
|155
|रेलवे स्टेशन डोडवा–हड़याल RUB
|चूरू
|₹8 करोड़
Flyover / Elevated Road / Bridges निर्माण कार्य
|क्रम
|कार्य का विवरण
|स्थान / जिला
|अनुमानित लागत
|1
|शेरगढ़ से जीवनपुरा मार्ग पर पुलिया निर्माण (केकड़ी)
|अजमेर
|₹4.95 करोड़
|2
|भर्तृहरि तिराहे पर स्थित पुलिया का जीर्णोद्धार
|अलवर
|₹5.00 करोड़
|3
|गूगोर–फूलबड़ौदा सड़क से हलगना पर पुलिया निर्माण
|बारां
|₹1.50 करोड़
|4
|सुरास से मालीखेड़ा मार्ग पर कोठारी नदी पर पुलिया निर्माण (3.50 किमी)
|भीलवाड़ा
|₹7.20 करोड़
|5
|कोठारी नदी पर पुलिया निर्माण
|भीलवाड़ा
|₹4 करोड़
|6
|भाटोली मोड़ (SH-32) से लक्ष्मीपुरा–तातोला आदिवासी बस्ती तक सड़क, बस स्टैंड पिंडावल से पचोरवाड़ा आदिवासी बस्ती तक तथा बरसाती नाले पर रिंगवाल व पुलिया निर्माण
|डूंगरपुर
|₹2.10 करोड़
|7
|अम्बाड़ा पाटली जोहरा सड़क पर मोरण नदी पर पुलिया निर्माण (सागवाड़ा)
|डूंगरपुर
|₹15.00 करोड़
|8
|राजगढ़–भादरा–नोहर मार्ग पर ROB निर्माण हेतु DPR
|हनुमानगढ़ (भादरा)
|₹25 लाख
|9
|मूंडला से दोबड़ी सड़क पर दोबड़ा, रायपुर–आजमपुर मार्ग से सोयला परासली, सालरिया व राजपुरा सहित विभिन्न पुलियों का निर्माण (पाटन, झालरापाटन)
|झालावाड़
|₹33.00 करोड़
|10
|मनोहरथाना मार्ग से देवरी जागीर के मध्य खोजड़ा गांव के पास पार्वन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण
|झालावाड़
|₹39.00 करोड़
|11
|गुड़ा जैतसिंह नदी पर पुलिया निर्माण (मारवाड़ जंक्शन)
|पाली
|₹5.50 करोड़
|12
|ग्रामीण व संपर्क सड़कों पर स्थित विभिन्न पुलियों का निर्माण (खंडार)
|सवाई माधोपुर
|₹7.00 करोड़
|13
|शिवगंज में गौतजी–देवावेरा सड़क पर तीन RCC पुलिया का निर्माण
|सिरोही
|₹16.50 करोड़
|14
|बनास नदी व साबरमती नदी पर आवागमन हेतु विभिन्न पुलियों का निर्माण (गोगुंदा)
|उदयपुर
|₹10.00 करोड़
|15
|पुलिस लाइन के पास बेडच नदी पर धनतरा कला पुलिया निर्माण
|चित्तौड़गढ़
|₹25.00 करोड़
|16
|चूरू में एलिवेटेड रोड का निर्माण
|चूरू
|₹130.00 करोड़
