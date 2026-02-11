Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट में बड़ी घोषणा, इन जिलों में नए एयरपोर्ट बनाने की तैयारी

जयपुर। राजस्थान बजट 2026 में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने को लेकर अहम घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं से एक ओर जहां सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर और डीग जिले में एयरपोर्ट का रास्ता खुलेगा, वहीं दूसरी ओर लोक कलाओं और पर्यटन को भी नई पहचान मिलेगी।