Sir पैसे नहीं हैं, मुश्किल से कमाते हैं, जाने दो Plz… रिश्वत ले रहे पुलिसवालों का वीडियो स्टूडेंट ने बनाया, DCP ने दो को किया निलंबित

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी में कानून के रखवालों द्वारा ही कानून की धज्जियां उड़ाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर तैनात दो ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबलों पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और एक छात्र के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
घटना का शिकार हुआ युवक जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वह प्रतिदिन कोचिंग जाने के लिए गोपालपुरा से रिद्धि-सिद्धि चौराहे वाले रास्ते का उपयोग करता है। युवक का आरोप है कि वहां तैनात ट्रैफिक कॉन्स्टेबल शेरसिंह मीणा और जितेन्द्र लंबे समय से ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहन चालकों को रोककर बिना चालान काटे अवैध वसूली कर रहे थे।
भ्रष्टाचार को अपनी आंखों के सामने देख रहे छात्र ने एक दिन हिम्मत जुटाई और पुलिसकर्मियों द्वारा पैसे लेते हुए मोबाइल से वीडियो बना लिया। जब छात्र ने उन्हें टोकते हुए शिकायत करने की चेतावनी दी, तो शुरुआत में पुलिसकर्मी घबरा गए और माफी मांगने लगे। उन्होंने छात्र को झांसे में लेकर उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया ताकि मामले को रफा-दफा कर सकें।
शिकायत के अनुसार, अगले दिन पुलिसकर्मियों ने छात्र को बातचीत के बहाने बुलाया। आरोप है कि इस दौरान कॉन्स्टेबल शेरसिंह मीणा शराब के नशे में था। दोनों पुलिसकर्मियों ने छात्र पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया और इनकार करने पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के उद्देश्य से उन्होंने छात्र का मोबाइल छीनकर उसे तोड़ दिया।
पीड़ित छात्र की शिकायत जब उच्च अधिकारियों तक पहुंची, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा ने मामले की प्राथमिक जांच के बाद दोनों आरोपी कॉन्स्टेबलों, शेरसिंह और जितेन्द्र को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है।
