Sir पैसे नहीं हैं, मुश्किल से कमाते हैं, जाने दो Plz… रिश्वत ले रहे पुलिसवालों का वीडियो स्टूडेंट ने बनाया, DCP ने दो को किया निलंबित

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी में कानून के रखवालों द्वारा ही कानून की धज्जियां उड़ाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर तैनात दो ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबलों पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और एक छात्र के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।