11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Khejri Tree: राजस्थान में अब राज्य वृक्ष खेजड़ी संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी तेज

Rajasthan Environment: मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में समिति की दूसरी बैठक। पर्यावरण संतुलन के लिए मजबूत विधेयक लाने की दिशा में मंथन।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 11, 2026

Bikaner News Khejri Tree

Khejri Tree (Patrika Photo)

Khejri Tree Conservation: जयपुर। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति की दूसरी बैठक जयपुर स्थित राजकीय आवास पर आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित खेजड़ी संरक्षण अधिनियम के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर गहन मंथन किया गया।

बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, उद्योग राज्यमंत्री के.के. बिश्नोई, विधायक पब्बाराम बिश्नोई, पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई सहित विधि विभाग के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि खेजड़ी राजस्थान की संस्कृति, पर्यावरण और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ पशुधन के लिए चारा उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है।

बैठक में विभिन्न राज्यों में लागू वृक्ष संरक्षण कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया। समिति की अगली बैठक 22 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप देने पर चर्चा की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: हीटवेव के बाद अब राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14-15 मार्च को आएगी आंधी और बारिश
जयपुर
Rajasthan Weather Alert, Rajasthan Rain Forecast, IMD Weather Warning Rajasthan, Western Disturbance Rajasthan, Rain and Hailstorm Rajasthan, Orange Alert Rajasthan Weather, Yellow Alert Rajasthan, Thunderstorm Warning Rajasthan, Rajasthan Weather Today, Heavy Rain Alert Rajasthan, Rajasthan Weather Update, IMD Nowcast Rajasthan, Rajasthan Farmers Crop Damage, Hailstorm News Rajasthan, Weather News Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 04:34 pm

Published on:

11 Mar 2026 04:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Khejri Tree: राजस्थान में अब राज्य वृक्ष खेजड़ी संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी तेज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अशोक गहलोत का बड़ा बयान, आमजन से की ये अपील

जयपुर

राजस्थान में यहां ज़िंदा शख्स की निकली अर्थी- लोग रह गए दंग ! जानें क्या है 'अजब-गजब' मामला?

जयपुर

सावधान! गलत UPI ट्रांजेक्शन हो जाए तो घबराएं नहीं, इन 4 आसान तरीकों से मिल सकता है पैसा वापस

UPI Transactions
जयपुर

Rajasthan News : LPG गैस किल्लत पर मच रही खलबली, अब भजनलाल सरकार का आया ये 'जवाब'

जयपुर

Manvendra Singh Jasol : दूसरी शादी के सवाल पर पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.