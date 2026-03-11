Khejri Tree: राजस्थान में अब राज्य वृक्ष खेजड़ी संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी तेज

Khejri Tree Conservation: जयपुर। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति की दूसरी बैठक जयपुर स्थित राजकीय आवास पर आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित खेजड़ी संरक्षण अधिनियम के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर गहन मंथन किया गया।