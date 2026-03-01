Rain Alert: हीटवेव के बाद अब राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14-15 मार्च को आएगी आंधी और बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि 12 मार्च से प्रदेश के तापमान में हल्की गिरावट शुरू हो सकती है। वहीं 14 और 15 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की आंधी और बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।