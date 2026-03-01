महिलाओं के संवाद कार्यक्रम में आत्मविश्वास पर हुई चर्चा, राइडर रेनू शर्मा ने कई राज्यों की यात्राओं का अनुभव किया साझा

रेनू शर्मा ने बताया कि वे पिछले लगभग दस वर्षों से बाइक चला रही हैं। वर्ष 2015 में उन्होंने बाइकिंग शुरू की थी। इसके बाद वे अपनी 1200 सीसी मोटरसाइकिल पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की लंबी यात्राएं कर चुकी हैं। अब तक वे 30 हजार किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इन यात्राओं ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और नए अनुभव हासिल करने का अवसर दिया।