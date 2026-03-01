Rajasthan: 3 हजार की जगह भेजे 30 हजार, फिर जयपुर पुलिस ने किया कमाल, विदेशी महिला का थैंक्स वीडियो वायरल

इस पर महिला ने कोतवाली थाना पुलिस से संपर्क कर पूरी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने अभय कमांड सेंटर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से संबंधित कैब के नंबर की पहचान की। इसके बाद कैब कंपनी से संपर्क कर वाहन को ट्रैक कराया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते 24 घंटे के भीतर महिला के शेष बचे 27 हजार रुपए वापस दिलवा दिए गए। पुलिस की मदद से राहत मिलने पर महिला ने आभार जताया। इसके बाद मंगलवार को वह वापस अपने देश लौट गई।