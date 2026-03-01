Gas Subsidy: मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना से 61,00,000 से अधिक परिवारों को राहत

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने यह जानकारी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य बाबू सिंह राठौड़ द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लगातार मिलता रहे और किसी भी योग्य परिवार को इससे वंचित न रहना पड़े।

उन्होंने कहा कि अभी भी कई पात्र परिवार ऐसे हैं जो किसी कारण से इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नए जुड़े लाभार्थियों को भी नियमित रूप से सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।