पारा चढ़ा, बाजार दौड़ा… एसी–कूलर की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के व्यापारियों का कहना है कि इस बार कूलर के मुकाबले एसी की मांग अधिक देखने को मिल रही है। मध्यम वर्गीय परिवार भी अब एसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि कूलर की मांग भी कम नहीं है। खासतौर पर छोटे घरों, किराए के मकानों और छात्रावासों में रहने वाले लोग अब भी कूलर को ही बेहतर विकल्प मान रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक अभी तो सीजन की शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से ग्राहकों की भीड़ बाजारों में दिख रही है, उससे लग रहा है कि इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले बिक्री अधिक होने का अनुमान है।