10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

पारा चढ़ा, बाजार दौड़ा… एसी–कूलर की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

जयपुर. तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों ने कूलर-एसी की सार-संभाल शुरू कर दी है, घरों में कूलर-पंखे चलने लगे हैं। इस बार बाजार में अभी से कूलर और एसी की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। आमतौर पर इस तरह की बिक्री 15 मार्च के बाद देखने को मिलती है, लेकिन तापमान बढ़ने से [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Mar 10, 2026

जयपुर. तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों ने कूलर-एसी की सार-संभाल शुरू कर दी है, घरों में कूलर-पंखे चलने लगे हैं। इस बार बाजार में अभी से कूलर और एसी की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। आमतौर पर इस तरह की बिक्री 15 मार्च के बाद देखने को मिलती है, लेकिन तापमान बढ़ने से इस बार बाजार में कूलर-एसी की खरीदारी पहले से ही शुरू हो गई है।

शहर के जयंती बाजार, टोंक रोड, झोटवाड़ा रोड, वैशाली नगर, मानसरोवर के साथ चांदपोल बाजार, किशनपोल बाजार में कूलर-पंखें व एसी के शोरूमों व प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आने लगी है। व्यापारियों के अनुसार यह भीड़ पिछले एक सप्ताह से नजर आ रही है। इस बार गर्मी जल्दी आने से ग्राहकी ने भी बिक्री की गति पकड़ ली है। जयंती बाजार में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। परिवार के साथ लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, अलग-अलग कंपनियों के मॉडल देख रहे हैं और कीमत व फीचर्स की तुलना कर खरीदारी कर रहे हैं।

एसी की मांग में तेजी

इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के व्यापारियों का कहना है कि इस बार कूलर के मुकाबले एसी की मांग अधिक देखने को मिल रही है। मध्यम वर्गीय परिवार भी अब एसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि कूलर की मांग भी कम नहीं है। खासतौर पर छोटे घरों, किराए के मकानों और छात्रावासों में रहने वाले लोग अब भी कूलर को ही बेहतर विकल्प मान रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक अभी तो सीजन की शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से ग्राहकों की भीड़ बाजारों में दिख रही है, उससे लग रहा है कि इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले बिक्री अधिक होने का अनुमान है।

70 हजार रुपए तक के एसी

व्यापारियों के अनुसार बाजार में इस समय एक हजार से 12 हजार रुपए तक के कूलर बिक रहे हैं, जबकि 4 हजार से 25 हजार रुपए तक के कूलर उपलब्ध हैं। वहीं एसी की कीमत 26 हजार से 70 हजार रुपए तक है। इसके बावजूद लोग आराम के लिए एसी पर खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे।

यों बढ़ा तापमान…

दिन - ताममान (डिग्री सेल्सियस)
4 मार्च - 35.8
5 मार्च - 35.8
6 मार्च - 36
7 मार्च - 36.2
8 मार्च - 37.1
9 मार्च - 37.8

3 लाख एसी की बिकने की उम्मीद
इस बार गर्मी जल्दी आने से एसी-कूलर की ब्रिकी पहले ही शुरू हो गई है। एक सप्ताह में जयपुर में 20 हजार से अधिक एसी और 30 हजार से अधिक कूलर बिक गए। सीजन में 3 से 4 लाख कूलर और ढाई से 3 लाख एसी की बिक्री होने की उम्मीद है।
-सचिन गुप्ता, प्रदेशाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 08:15 pm

Hindi News / Special / पारा चढ़ा, बाजार दौड़ा… एसी–कूलर की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Rain Alert: हीटवेव के बाद अब राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14-15 मार्च को आएगी आंधी और बारिश

Rajasthan Weather Alert, Rajasthan Rain Forecast, IMD Weather Warning Rajasthan, Western Disturbance Rajasthan, Rain and Hailstorm Rajasthan, Orange Alert Rajasthan Weather, Yellow Alert Rajasthan, Thunderstorm Warning Rajasthan, Rajasthan Weather Today, Heavy Rain Alert Rajasthan, Rajasthan Weather Update, IMD Nowcast Rajasthan, Rajasthan Farmers Crop Damage, Hailstorm News Rajasthan, Weather News Rajasthan
जयपुर

महिलाओं के संवाद कार्यक्रम में आत्मविश्वास पर हुई चर्चा, राइडर रेनू शर्मा ने कई राज्यों की यात्राओं का अनुभव किया साझा

जयपुर

Gold-Silver Rate Today: 2,80,500 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची चांदी, एक झटके में इतनी बढ़ गई कीमत, सोना भी महंगा

Gold price today, Silver price today, Gold rate India, Silver rate India, Gold price surge, Silver price surge, Bullion market news, Gold market update, Silver market update, Gold price per 10 grams, Silver price per kg, Precious metals news, India gold price update, Silver price rally, Bullion price today
जोधपुर

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, सरसों, चना मंदा, लहसुन तेज, खाद्य तेलों में उछाल

Kota-Mandi
कोटा

कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि से वर्षों पुराना कब्जा हटाया

कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि से वर्षों पुराना कब्जा हटाया Years-old occupation removed from disputed land on court orders
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.