Gold-Silver Rate Today: 2,80,500 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची चांदी, एक झटके में इतनी बढ़ गई कीमत, सोना भी महंगा

Sarafa Market Update: जोधपुर कृषि मंडी में मंगलवार को मसाला फसल जीरा में तेजी व ईसब में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 250-300 रुपए की तेजी व ईसब में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए गिरावट दर्ज की गई। वहीं, अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोना में प्रति दस ग्राम 1000 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 8000 रुपए की तेजी दर्ज की गई।