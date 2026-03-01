Dog Attack: खूंखार आवारा कुत्ते का 2 साल की मासूम पर हमला, बच्ची का चेहरा नोच डाला, गांव में दहशत

जानकारी के अनुसार हर्षिता (2) अपनी बड़ी बहनों प्रीता (5) और हिमांशी (4) के साथ मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे गांव के आंगनबाड़ी केंद्र से छुट्टी होने के बाद घर लौट रही थी। तीनों बहनें रोज की तरह पैदल अपने घर की ओर जा रही थीं। जब वे घर से लगभग 200 मीटर दूर पहुंचीं, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता हर्षिता पर झपट पड़ा। अचानक हुए इस हमले से दोनों बड़ी बहनें घबरा गईं। कुत्ता हर्षिता को जमीन पर गिराकर उसके चेहरे को बुरी तरह नोचने लगा।