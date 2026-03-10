Dholpur News: बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण देख भड़के कलक्टर, आनन-फानन में गरजा पीला पंजा, मकानों-दुकानों को मिट्टी में मिलाया

इसके बाद भी नगर पालिका अधिकारियों ने फिर गली निकाल ली और मौका मजिस्ट्रेट, अधिशासी अधिकारी, पुलिस बल और बुलडोजर मौके पर होने के बाद भी अतिक्रमण हटाने के लिए बालिका विद्यालय को पाबंद कर दिया। उनका कहना था कि जब ताकतवर प्रशासन ही पीछे हट रहा है तो कमजोर महिला अध्यापिकाएं कैसे अतिक्रमण हटवा सकती हैं। वहीं पालिका ने विद्यालय को पट्टा ही सरेंडर करने के निर्देश दे दिए। जब सारा प्रकरण कलक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। तब अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।