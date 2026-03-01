Jal Jeevan Mission: राजस्थान के 162 गांवों की बुझेगी प्यास, विधानसभा में मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान

कन्हैयालाल चौधरी कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा पेयजल परियोजना तथा कालीतीर पेयजल परियोजना के स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए वर्तमान में निविदा प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के 54 ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए स्वीकृत 42 लघु योजनाओं में से 14 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 28 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन डालने के दौरान 89.74 किलोमीटर सड़क तोड़ी गई थी, जिनकी मरम्मत कर दी गई है।