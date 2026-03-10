Israel-Iran War: दुबई में फंसे लोगों के लिए ‘मसीहा’ बना राजस्थान का व्यापारी, आनंद महिंद्रा ने किया सैल्यूट

इस मानवीय पहल की जानकारी सामने आने के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी सराहना की। उन्होंने लिखा कि हाल ही में उड़ानों में व्यवधान के कारण कई भारतीय परिवार दुबई में फंस गए थे, ऐसे समय में धीरज जैन ने अपने फार्महाउस के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। महिंद्रा ने इसे भारतीय संस्कृति के ‘अतिथि देवो भव’ की भावना का सुंदर उदाहरण बताया।