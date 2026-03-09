Rajasthan : LPG के बाद अब इन चीजों के बढ़े दाम, इजरायल-ईरान युद्ध का मंडियों में दिखने लगा असर

व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे माल ढुलाई की लागत भी बढ़ गई है। इसी वजह से सोयाबीन और सरसों जैसे तिलहनों के दामों में तेजी आई है। मंडी व्यापारियों के अनुसार बीते एक सप्ताह में सोयाबीन के भाव में करीब 450 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों के दामों में लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में इनकी कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है।