Rajasthan: बैंक से 5.80 लाख लेकर निकला शख्स, घर पहुंचा तो 10,500 रुपए कम निकले, पीड़ित ने थाने में दी शिकायत

पीड़ित ने आरोप लगाया कि कैशियर उमेश मीणा ने उनके कहने के बावजूद पैसे दोबारा गिनकर नहीं दिए और कहा कि नोट पहले से गिनकर रखे हुए हैं। जिसकी वजह से वह रुपए लेकर घर चला गया। उसने जब घर जाकर पैसे गिने तो 500 रुपए के एक बंडल में 21 नोट कम निकले। जिससे बैंक से निकलवाई गई राशि में कुल 10 हजार 500 रुपए कम निकले।