Jhalawar: अफीम के खेत में अवैध काम करते पकड़े गए पति-पत्नी, लाइसेंस का उल्लंघन कर लगा रहे थे चीरा

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कामखेड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बिसलाई निवासी मांगीलाल 41, पुत्र दौलत राम गुर्जर जो कि पिकअप से अपने गांव जा रहा था, चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी में 51.44 ग्राम स्मैक जब्त की। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं वाहन व उसके पास का मोबाइल जब्त किया। पुलिस टीम ने पुलिस उप अधीक्षक अशोक कुमार वर्मा के सुपरवीजन में थाना अधिकारी मुकेश गोरा, हेड कांस्टेबल किशन, कांस्टेबल भगवान सिंह, मुकेश, राजू लाल का सहयोग रहा।