5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Jhalawar: अफीम के खेत में अवैध काम करते पकड़े गए पति-पत्नी, लाइसेंस का उल्लंघन कर लगा रहे थे चीरा

Couple Arrest For Illegal Work: झालावाड़ में पुलिस ने अफीम की खेती में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर अफीम के डोडों में चीरा लगाकर दूध इकट्ठा कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Mar 05, 2026

Jhalawar Police

फोटो: पत्रिका

Opium License Violating Case: झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र में सोमवार को सीपीएस पद्धति के तहत आवंटित अफीम लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से डोडा में चीरा लगाकर दूध एकत्रित करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया जावर थाना पुलिस को एएनटीएफ चौकी ग्रोथ सेंटर झालावाड़ से सूचना मिली कि ग्राम पिंपलखेड़ी में एक व्यक्ति अपने लाइसेंसी अफीम के खेत में अवैध रूप से चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाल रहा है।

इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खेत पर दबिश दी। इस मौके पर एक महिला और पुरुष अफीम के डोडों से दूध निकालते हुए पाए गए। जांच करने पर पाया गया कि वे काश्तकार तो थे, लेकिन वे अवैध तरीके से रस इकट्ठा कर रहे थे।

इस पर कार्रवाई करते हुए 68 ग्राम शुद्ध अफीम का रस। 139 किलो वजन के अफीम के पौधे (जड़ सहित, जिन पर चीरा लगा हुआ था)। अफीम का रस एकत्रित करने में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी चन्दीपुर निवासी दिनेश 32 वर्ष व कृष्णा वाई उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया। टीम में जावर थानाधिकारी कृष्ण गोपाल व एएसआई बाबूलाल, कांस्टेबल धोलाराम, सतीश कुमार, राजवीर, हेमराज, अशोक कुमार, रविकुमार और महिला कांस्टेबल पूनम शामिल रहे।

51.44 ग्राम स्मैक के साथ एक जना गिरफ्तार

वहीं झालावाड़ के मनोहरथाना में कामखेड़ा पुलिस ने सोमवार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 51.44 ग्राम स्मैक जब्त की। वहीं पिकअप व मोबाइल को भी बरामद किया।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कामखेड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बिसलाई निवासी मांगीलाल 41, पुत्र दौलत राम गुर्जर जो कि पिकअप से अपने गांव जा रहा था, चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी में 51.44 ग्राम स्मैक जब्त की। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं वाहन व उसके पास का मोबाइल जब्त किया। पुलिस टीम ने पुलिस उप अधीक्षक अशोक कुमार वर्मा के सुपरवीजन में थाना अधिकारी मुकेश गोरा, हेड कांस्टेबल किशन, कांस्टेबल भगवान सिंह, मुकेश, राजू लाल का सहयोग रहा।

ये भी पढ़ें

Baran: बुजुर्ग ने गोवंश से किया दुष्कर्म, बजरंग दल ग्रुप में वीडियो पहुंचते ही मचा हड़कंप, बुलाना पड़ा भारी पुलिस जाप्ता
बारां
Baran cattle Rape Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 01:54 pm

Published on:

05 Mar 2026 01:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: अफीम के खेत में अवैध काम करते पकड़े गए पति-पत्नी, लाइसेंस का उल्लंघन कर लगा रहे थे चीरा

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कच्चे रास्ते पर ग्रेवल डालने को लेकर विवाद में एक गंभीर घायल

झालावाड़

रंग-गुलाल और मिठाई की दुकानें सजी, महापर्व का उत्साह चरम पर

झालावाड़

Liquor Shop License: राजस्थान के इस जिले में शराब ठेका लेने का शानदार मौका, 6 मार्च को 160 दुकानों की नीलामी करेगा आबकारी विभाग

Liquor Shop License
झालावाड़

राजस्थान में 22 आलिशान घर, फैक्ट्री, कारों सहित करोड़ों रुपए की संपत्ति होगी कुर्क, इन जिलों के 32 ठगों के नाम शामिल

Jhalawar Police Action On Cyber Scammers
झालावाड़

Jhalawar Accident: भीषण सड़क हादसे में बहन के सामने भाई की दर्दनाक मौत, बेटे का इलाज करवाने जा रही थी अस्पताल

Jhalawar Accident
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.