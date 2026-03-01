कच्चे रास्ते पर ग्रेवल डालने को लेकर विवाद में एक गंभीर घायल

राजूखेड़ा निवासी भगवानसिंह (40) पुत्र राजाराम गुर्जर ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि 3 मार्च को गांव के कच्चे मार्ग पर ग्रामीण ग्रेवल डलवा रहे थे। इसी दौरान देवपुरी निवासी रामेश्वर पुत्र शिवलाल ने आपत्ति जताई। शाम करीब 7 बजे रास्ते में रामेश्वर, रोडूलाल और दीपचंद ने उन्हें रोककर झगड़ा किया। वहीं भगवानसिंह का आरोप है कि रात करीब 9 बजे नेहरावद और देवपुरी के 20-30 लोग लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर राजूखेड़ा स्थित उनके घरों पर पहुंच गए। हमलावरों ने चार मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की और दरवाजे तोड़ दिए,घरों में रखी कुट्टी की मशीनें व अन्य सामान क्षतिग्रस्त कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सांवरा व दिलीप ने सिर पर लाठी से वार किया। जिससे सिर फट गया। बीच-बचाव में आए परिजनों से भी मारपीट की गई। घटना में करीब डेढ़ लाखों रूपए का नुकसान बताया जा रहा है। कई मकानों की रैलिंग, पानी की टंकिया आदि तहस-नहस कर दी।