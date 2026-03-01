रंग-गुलाल और मिठाई की दुकानें सजी, महापर्व का उत्साह चरम पर

झालावाड़.रंगों के महापर्व होली को लेकर शहर में उत्साह चरम पर है। सोमवार को शहर में धूमधाम से होलिका दहन होगा। शहर में इस बार चार दर्जन से अधिक स्थानों पर होलिका दहन होगा। शहर के कुछ मंदिरों और मोहल्लों में एक माह पूर्व माघ पूर्णिमा पर होलिका रोपण कर दिया था। वहीं अधिकतर स्थानों पर होली के दिन सोमवार को ही विधि-विधान के साथ होली रोपण किया जाएगा। होली पर्व पर बाजार में होली की दुकाने सज गई है। बच्चे और युवा वर्ग खास तौर पर डिजाइनर और कार्टून कैरेक्टर वाली पिचकारियों के साथ-साथ रंग भरकर फेंकने वाले गुब्बारों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में उत्सव जैसा माहौल है और हर ओर होली के रंग नजर आ रहे हैं।